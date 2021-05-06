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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Эдриан Броуди записался в третий сезон «Наследников» от HBO

Вслед за Александром Скарсгардом место в актёрском составе третьего сезона «Наследников» от HBO получил Эдриан Броуди («Острые козырьки»). Ему досталась гостевая партия инвестора-миллиардера Джоша Ааронсона, который сыграет важную роль в битве за место главы Waystar.

Семейная драма не без чёрного юмора рассказывает о влиятельном, безжалостном семействе Рой из Нью-Йорка — владельцах международной медиаимперии Waystar Royco. Когда глава семьи Логан Рой решает отойти от дел и передать бразды правления своим отпрыскам, начинается полная интриг и козней борьба за власть, в которую неизбежно вмешиваются внешние силы.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером сатиры выступает Джесси Армстронг («Вице-президент»). В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие. Премьера третьего сезона состоится в этом году.

Теги
НаследникиHBO
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