Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» возвращает в прошлое

Стриминговый сервис Netflix, как и обещал, опубликовал свежее обновление четвёртого сезона «Очень странных дел» — тизер, который никак не намекает на дату выхода, зато анонсирует одну из сюжетных линий продолжения. Судя по всему, Эл (Милли Бобби Браун) снова придётся столкнуться со своим страшным прошлым.

К слову, несколько месяцев назад в окрестностях тогдашней съёмочной площадки четвёртого сезона заметили Мэттью Модайна — исполнителя роли Мартина Бреннера, руководителя секретной программы в лаборатории Хоукинса. Само собой, это оказалось не простым совпадением.