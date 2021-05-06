«Очень странные дела» творятся в лаборатории Хоукинса. Подробности — сегодня вечером

Официальный YouTube-канал многосерийного мистического триллера «Очень странные дела» опубликовал таинственное видео, которое намекает, что в той самой экспериментальной лаборатории Хоукинса опять творится нечто необъяснимое и пугающее.

Съёмки четвёртого сезона, прерванные эпидемией, возобновились прошлой осенью и до сих пор идут. Возможно, завтрашний анонс — предположительно, трейлер — прольёт хоть какой-нибудь свет на дату премьеры продолжения.

В четвёртом сезоне проекта братьев Дафферов и Шона Леви к основному актёрскому составу примкнули Роберт Инглунд, Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эдуардо Франко, Шерман Огастес, Мейсон Дай, Никола Джурицко и Джозеф Куинн.