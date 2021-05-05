Многосерийный хит «Люпен» показал свежие кадры с Омаром Си

Стриминговый сервис Netflix презентовал свежие кадры из продолжения авантюрной драмы «Люпен» с Омаром Си в главной роли. Приключенческий сериал по мотивам знаменитых романов Мориса Леблана вернётся на малые экраны под заголовком «Люпен. Часть 2» этим летом. Точная дата выхода по-прежнему отсутствует.

Главному герою Ассану предстоит иметь дело с разрушительными последствиями своей жажды мести. Одержимый преследованием Юбера Пеллегрини Ассан потерял семью и попал в отчаянное положение. Ему придётся рискнуть очень многим, чтобы попытаться всё наладить.

Создателями сериала числятся Джордж Кэй («Убивая Еву») и Франсуа Юзан. Луи Летерье («Перевозчик») срежиссировал несколько эпизодов первого сезона. Производственный процесс на контроле у Gaumont Television.