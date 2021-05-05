Marvel перенесла премьеру «Локи» — Том Хиддлстон анонсирует новую дату выхода

Marvel продолжает колдовать над оставшимися сериалами, которые должны выйти на Disney+ в этом году. Хоть «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» и продемонстрировали неплохие рейтинги, очевидно, это не предел мечтаний, и тот же «Локи» может лучше. Так или иначе, сериал с Томом Хиддлстоном, в отличие от своих предшественников, будет выходит не по пятницам, а по средам. Соответственно, изменилась и дата премьеры — зрители смогут насладиться похождениями обаятельного негодяя на два дня раньше, уже 9 июня.

Поделился радостной новостью, собственно, сам Хиддлстон: