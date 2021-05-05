Инклюзивная Валирия: HBO показал первые промо-кадры приквела «Игры престолов»

Кабельный канал HBO опубликовал первые официальные промо-кадры эпического фэнтези «Дом Дракона», на которых запечатлены главные действующие лица истории — Деймон Таргариен (Мэтт Смит), Рейнира Таргариен (Эмма Дарси), Алисента Хайтауэр (Оливия Кук), Отто Хайтауэр (Рис Иванс) и Корлис Веларион (Стив Туссэн) по прозвищу Морской Змей.

Экранизация романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» поведает о первых Таргариенах Вестероса, переживших Рок Валирии и отыскавших новый дом на берегах Черноводного залива. 10-серийный первый сезон курируют шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник. Первый к тому же занимается сценарием, а второй снимет несколько эпизодов эпического фэнтезм.