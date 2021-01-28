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Ставший хитом Netflix «Люпен» вернётся со вторым сезоном уже этим летом

Хвала милосердному стриминг-гиганту — Netflix, безжалостно раздробивший 10-серийного «Люпена» на два сезона, сменил гнев на милость и решил не тянуть с продолжением целый год. В итоге вторая часть авантюрной драмы с Омаром Си будет доступна для просмотра уже этим летом — пока без точной даты премьеры.

Французский сериал о похождениях обаятельного и благородного Ассана Диопа, черпающего вдохновение в романах об Арсене Люпене и пытающегося отомстить за своего отца, сразу нашёл путь к сердцам зрителей. Всего за первый месяц, по данным сервиса, его посмотрело более 70 млн человек — цифра ещё более внушительная, чем у хитовых «Бриджертонов» и «Хода королевы».

Создателями «Люпена» выступают Джордж Кэй («Убивая Еву») и Франсуа Юзан. Оставшиеся пять эпизодов срежиссировали Людовик Бернард («Не все дома») и Юго Желен («2+1»).

Постеры сериала «Люпен»
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Галерея Люпен
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