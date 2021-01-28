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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Гвендолин Кристи сыграет Люцифера, а Бойд Холдбрук — Коринфянина в «Песочном человеке» Нила Геймана

Наконец-то мистическая драма «Песочный человек» раскрыла свой основной актёрский состав, который, как и ожидалось, не обошёлся без сюрпризов. Экранизация культового графического романа Нила Геймана официально включила в свой каст уже известных по слухам Тома Старриджа и Гвендолин Кристи, а также Чарльза Дэнса, Бойда Холдбрука, Вивьен Ачимпонг, Азима Чодри и Санджива Бхаскара.

Старридж действительно получил титульную партию, он сыграет Морфея. Дальше — куда интереснее. Кристи досталась роль правителя ада Люцифера; Холдбрук сыграет воплощение ночного кошмара по прозвищу Коринфянин; Ачимпонг досталась роль обратившегося в чернокожую женщину библиотекаря Люсьена; Дэнс сыграет мага Родерика Бёрджесса; наконец, Бхаскар и Чодри сыграют Каина и Авеля соответственно.

Смесь мистической драмы и тёмного фэнтези расскажет о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея. Король Снов странствует по миру с намерением исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Гейман, Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь») и шоураннер проекта Алланом Хейнбергом («Чудо-женщина») отвечают за сценарий. Съёмки 11-серийного первого сезона стартовали в октябре.

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