Экранизация игры The Last Of Us набирает режиссёров

Многосерийная экранизация популярной игры The Last Of Us от HBO продолжает укомплектовывать съёмочную группу. Помимо постановщика пилота Кантемира Балагова в команду режиссёров записались оскаровская номинантка Ясмила Жбанич («Куда идёшь, Аида?») и Али Аббаси («На границе миров»).

В основу экшен-триллера «Одних из нас» лягут события из игры-первоисточника, повествующей о постапокалиптическом будущем, наступившем после глобальной пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепс. Главные герои истории — вместе путешествующие по территории бывших США контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и 14-летняя Элли (Белла Рэмси).

Сценарий написали Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор игры Нил Дракманн, которые также выступают исполнительными продюсерами проекта. Производство обеспечивают HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog. Съёмки начнутся в июле в Калгари.