По локоть в крови — Джон Сина на свежих кадрах со съёмок спин-оффа «Отряда самоубийц»

Прямо сейчас идут съёмки «Миротворца», многосерийного спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна о персонаже Джона Сины. И, судя по новым фото со съёмочной площадки, детей от экранов снова придётся убрать — если это не томатная паста, то герой Сины не изменяет себе и всё так же готов убивать за мир:

Съёмки сериала стартовали в ещё январе и, очевидно, по-прежнему не закончились: шар на заднем плане безошибочно указывает на свежесть кадра — как раз вчера актёр отмечал свой день рождения.

Компанию Сине на экране составят Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд и Крис Конрад. Ганн режиссирует несколько эпизодов и продюсирует.

Премьера на HBO Max должна состояться в январе следующего года.