Александр Скарсгард получил роль в третьем сезоне «Наследников» от HBO

Во всех отношениях успешная семейная драма HBO «Наследники», пользующаяся одинаковым успехом у критиков и зрителей, только что расширила свой актёрский состав — в третий сезон проекта записался Александр Скарсгард («Настоящая кровь», «Большая маленькая ложь»). Он сыграет Лукаса Мэтссона, главу фирмы в области высоких технологий.

Многосерийная сатира Джесси Армстронга («Вице-президент») рассказывает о неприлично богатом, очень влиятельном, безжалостном нью-йоркском семействе Рой, владеющем международной медиаимперией, которой необходим сильный, дальновидный руководитель-стратег. Когда глава семьи Логан Рой решает уйти на покой и передать бразды правления четырём своим детям, начинается полная интриг и козней борьба за власть.

В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие. Съёмки третьего сезона уже идут, и премьеру обещают в этом году.