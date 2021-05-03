Берегите карманы! «Грабь награбленное» возвращается — первый тизер

Спустя почти десять лет после своего завершения криминальная драма «Грабь награбленное» (ака «Воздействие») возвращается на экраны — спасибо потоковому сервису компании Amazon IMDb TV. Собрать всю честную компанию воров, впрочем, не удалось — Тимоти Хаттон пал жертвой обвинений в изнасиловании, и его заменил Ноа Уайли. Зато все остальные в сборе: Бэт Рисграф (Паркер), Джина Беллман (Софи), Кристиан Кэйн (Элиот) и Элдис Ходж (Хардисон).

Ждём и смотрим первый тизер:

Согласно официальному синопсису, герои наблюдали, как мир изменился за последние восемь лет. Богатым стало ещё проще обогащаться, уничтожая любого, кто встанет у них на пути. Чтобы лучше соответствовать современным реалиям им нужна свежая кровь: корпоративный юрист (Уайли), внезапно обнаруживший, что всю свою карьеру находился не по ту сторону баррикад, и ищущий искупления, а также сводная сестра Хардисона (Ализ Шеннон), чья специализация — это компьютеры, робототехника и поиск неприятностей.

Всего заказано 16 эпизодов, а премьера случится уже 9 июля.