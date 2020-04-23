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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Воздействие» возвращается, но без обвиняемого в изнасиловании Тимоти Хаттона

Сериал «Воздействие» ака «Грабь награбленное» завершился в 2012 году после пяти сезонов в эфире TNT, и вот, спустя восемь лет команда соберётся вновь. Актёры неоднократно намекали на возможное возвращение, но звёзды сошлись только сейчас. Правда, не для всех — Тимоти Хаттон, голословно обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней в 1983 году, был предусмотрительно трусливо заменён на Ноя Уайли («Библиотекари», «Скорая помощь»).

Зато остальные члены шайки в сборе — воровка Паркер (Бэт Рисграф), мошенница Софи (Джина Беллман), вышибала Эллиот (Кристиан Кэйн) и хакер Хардисон (Элдис Ходж) продолжат причинять добро простым гражданам, обиженным злобными корпорациями. Правда, если первые трое значатся в основном актёрском составе, то Ходж будет лишь время от времени заглядывать на огонёк из-за занятости в «Городе на холме».

Режиссёр оригинального сериала Дин Девлин, который теперь выступит в роли шоураннера и исполнительного продюсера, обещает слегка переосмыслить посыл: если изначально в центре истории была месть за смерть ребёнка, то теперь нас ждёт искупление старых проступков.

Второй шанс драме решил дать бесплатный потоковый сервис Amazon IMDb TV и не случайно — «Грабь награбленное» является одним из самых популярных сериалов платформы с самого её запуска в июле 2019 года.

Уайли срежиссирует два из 13 заказанных эпизодов, а шоураннеры оригинала Джон Роджерс и Крис Дауни поучаствуют в проекте в качестве консультантов. Съёмки пока намечены на конец июня/начало июля, но это, по понятным причинам, ещё может измениться.

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Грабь награбленное
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