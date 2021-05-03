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Авторы «Тьмы» презентуют хоррор о корабле-призраке «1899» (тизер)

Янтйе Фризе и Баран бо Одар, прославившиеся работой над многосерийным фантастическим триллером «Тьма», представляют своё новое творение для видеосервиса Netflix — мистический хоррор «1899», основанный на популярных легендах о кораблях-призраках.

Восьмисерийный ужастик рассказывает о корабле с европейскими эмигрантами, отправившимися в поисках лучшего будущего в Новый Свет. По пути к берегам США они сталкиваются с дрейфующим судном, считавшимся пропавшим. Само собой, ничего хорошего эта неожиданная встреча им не принесёт. И — узнаётся фирменный почерк авторов «Тьмы» — по ходу дела участники событий столкнуться с тайнами, указывающими на то, что главные герои связаны между собой событиями из прошлого.

Международный актёрский состав проекта возглавляет Эмили Бичем («В пустыне смерти»). Датой выхода сериал пока не обзавёлся.

Промо-арт сериала «1899»
Теги
Видео1899Netflix
Комментарии (1)

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