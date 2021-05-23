Новые сериалы 24–30 мая: «Люцифер», «Друзья» и другие новинки

Завершается телесезон 2020–2021, и на эфирных каналах наблюдается массовый исход многосерийных проектов. Впрочем, новые сериалы и возвращенцы тоже имеются. Премьерой нас попытается порадовать отечественный видеосервис Okko, презентующий комедию «Стриптизёры». На Netflix со второй половиной пятого сезона возвращается «Люцифер», с третьим сезоном — «Метод Комински», на канал FX — криминальная драмеди «Решала». Отдельным важным мероприятием станет воссоединение «Друзей» в рамках неигрового спецэпизода 27 мая на HBO Max.
Понедельник, 24 мая
драма, научная фантастика
В ролях Джонатан Такер, Риэнн Стил, Томас Кадро, Армин Караме, Алекс Богомолов, Норберт Лео Батц
Создатель Дж. Х. Уаймен
Первый сезон завершится тринадцатой серией Celestial Body. Телеканал NBC пока не делал официальных заявлений о судьбе сериала.
боевик, детектив, драма
В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
Четырнадцатая серия Dust to Dust завершит второй сезон проекта, который уже получил от телеканала FOX продление на третий сезон.
драма
В ролях Симон Миссик, Марг Хелгенбергер, Уилсон Бетел, Джессика Камачо, Марж Хельгенбергер, Кристофер Амитрано
Создатель Грег Споттисвуд
Семнадцатый эпизод Yeet станет заключительным для второго сезона и сериала. В середине мая телеканал CBS сообщил, что прощается с проектом.
драма, боевик, научная фантастика
В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл
Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил
Тринадцатая серия The Book of Resurrection: Chapter Two станет заключительной для четвёртого сезона и сериала. В конце прошлого года телеканал The CW попрощался с проектом, объявив текущий сезон последним.
Вторник, 25 мая
комедия
В ролях Дмитрий Власкин, Ольга Тумайкина, Елизавета Моряк, Дмитрий Красилов, Юлия Михалкова, Наталья Медведева
Комедийный сериал о непримечательном с виду бухгалтере Толике (Дмитрий Власкин), который неожиданно становится звездой клуба для женщин в Москве. Секрет успеха Толика в том, что его стриптиз не только физический, но ещё и очень душевный...
драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Скотт Райан, Дэйон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сэтчвэлл, Николас Кэссим, Натали Трэн
Создатель Скотт Райан
Рэй Шусмит — отец, бывший муж, бойфренд и лучший друг. Не так-то просто управляться со всеми этими социальными ролями в современном мире, особенно если ты наёмник.
боевик, детектив
В ролях Эбони Ноэл, Джереми Систо, Зико Заки, Мисси Перегрим, Джеймс Чен, Джош Эванс
Создатель Дик Вулф
Третий сезон завершится пятнадцатым эпизодом Straight Flush. В марте телеканал CBS продлил проект на четвёртый сезон.
драма, детектив
В ролях Джулиан Макмейхон, Натаниэль Аркан, Алана Де Ла Гарца, Кейша Кастл-Хьюс, Келлан Луц, Рокси Штернберг
Создатель Рене Балсер
Второй сезон завершится пятнадцатым эпизодом Chattaboogie. В конце марта сериал получил от канала CBS продление на третий сезон.
драма, романтический
В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон
Создатель Дэн Фогельман
Пятый сезон слезливой семейной драмы завершится шестнадцатым эпизодом The Adirondacks. Телеканал NBC объявил, что шестой сезон станет для сериала последним.
Среда, 26 мая
драма
В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф
Шестой сезон завершится шестнадцатой серией I Will Come To Save You. В начале прошлого года сериал получил трёхсезонное продление.
детектив, драма, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт
Восьмой сезон полицейской драмы завершится шестнадцатой серией The Other Side. В начале прошлого года проект обзавёлся трёхсезонным продлением от канала NBC.
драма
В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер
Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас
Девятый сезон пожарной драмы завершится шестнадцатой серией No Survivors. Канал NBC продлил сериал на три сезона в начале прошлого года.
драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Восемнадцатый эпизод Veritas Vincint станет заключительным для четвёртого сезона. В апреле телеканал CBS оформил сериалу продление на пятый сезон.
боевик, драма
В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший
Создатель Бенджамин Кавелл
Четвёртый сезон завершится шестнадцатой серией One Life to Live. На этой неделе проект получил от телеканала CBS продление на пятый сезон.
Пятница, 28 мая
комедия
В ролях Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бэйкер, Нэнси Трэвис, Дженна Линг Адамс, Кейси Томас Браун
Создатель Чак Лорри
Это полная забавных происшествий история о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински, в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального агента Нормана.
драма, детектив, мистика
В ролях Том Эллис, Лесли-Энн Брандт, Лорен Джерман, Рэйчел Харрис, Кайла Юэлл, Мэтт Корбой
Создатель Том Капинос
Процедурал, основанный на одноимённом комиксе от Vertigo, сфокусирован на повелителе преисподней Люцифере Морнингстаре, который, заскучав, покидает свои владения и отправляется пожить в Лос-Анджелесе. Там он, каким-то невероятным образом проникшись альтруизмом, намерен помогать полиции в расследовании всяких преступлений.
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