Новые сериалы 24–30 мая: «Люцифер», «Друзья» и другие новинки

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Okko

Комедийный сериал о непримечательном с виду бухгалтере Толике (Дмитрий Власкин), который неожиданно становится звездой клуба для женщин в Москве. Секрет успеха Толика в том, что его стриптиз не только физический, но ещё и очень душевный...