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Сериал про Бобу Фетта получил название и дату выхода

Всех, кто успел посмотреть последний эпизод второго сезона «Мандалорца», по окончании серии ждал приятный сюрприз — сцена после титров, официально анонсировавшая спин-офф про Бобу Фетта. Ходившие прошлой весной слухи таки подтвердились, и проект уже даже обзавёлся названием и датой выхода. Сериал «Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett) стартует на видеосервисе Disney+ в декабре 2021 года.

Знаменитый охотник за головами в исполнении Темуэры Моррисона появился во втором сезоне «Мандалорца» и а какое-то время вместе с наёмницей Фенек Шанд присоединился к Дину Джарину (Педро Паскаль) в его странствиях по дальним рубежам галактики. Но отныне персонаж будет прокладывать свой путь.

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Сериал про Бобу Фетта получил название и дату выхода

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Выйдут в декабре

20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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