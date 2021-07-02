«Люцифер» подтвердил своё лидерство, оставив позади проект Disney

Известная аналитическая контора Neielsen с традиционной неспешностью уведомляет, что вторая половина пятого сезона «Люцифера» основательно увлекла зрительские массы, сохранив за собой лидерство на второй неделе — с 31 мая по 6 июня продолжение адского процедурала увеличило объёмы зрительских просмотров почти на 40%.

Что ещё приятнее для проекта, почти треть аудитории «Люцифера» входит в заветную демографическую категорию «от 18 до 34 лет».

На втором месте расположилась полнометражная премьера цифровой платформы Disney+ — анимационное фэнтези «Райя и последний дракон». По показателям оно заметно отстаёт от результатов «Люцифера».

Третье место досталось ещё одному новичку — постапокалиптической сказке «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами».

А так выглядит первая десятка зрительских фаворитов на стриминге.