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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Смертоносная Мишель Йео записалась в приквел «Ведьмака»

Сериал-приквел «Ведьмака» только что получил новую исполнительницу одной из центральных ролей, и это на удивление хорошая новость. Клинок в руки возьмёт Мишель Йео, которая сыграет последнюю представительницу кочевого племени эльфов-мечников и в смертельном квесте изменит судьбу континента. Ни много ни мало.

Ранее в «Ведьмак: Происхождение» успели записаться Лоуренс О'Фуорейн и Джоди Тёрнер-Смит, но последняя успела также оттуда выпилиться — на радость всем нам. Шоураннер проекта Деклан Де Барра, он же в ответе за сценарий. Разумеется, не обойдётся и без Лорен Шмидт Хиссрич — она значится исполнительным продюсером.

Мини-сериал, действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинала, будет состоять из шести эпизодов и расскажет о грандиозном магическом катаклизме под названием Сопряжение сфер, когда миры эльфов, монстров и людей слились воедино и появились первые ведьмаки.

Теги
Ведьмак: Происхождение
Комментарии (8)

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