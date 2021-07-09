Цири, Ламберт, Леший и Лютик на первых кадрах второго сезона «Ведьмака»

В ходе первого в своём роде онлайн-фестиваля WitcherCon собравшиеся поговорить о сериале актёры и шоураннер экранизации Лорен Шмидт Хиссрич стараются не только болтать, но и делиться кое-какой полезной информацией о «Ведьмаке». Первыми её крупицами стали официальные кадры продолжения, на которых красуются лапа Лешего, Цири (Фрейя Аллан) и Ламберт (Пол Бульон), а также рокер Лютик (Джои Бэти).

Условного главного героя Геральта из Ривии решили пока без надобности не светить, но всё впереди — у WitcherCon в закромах ещё много важных анонсов.