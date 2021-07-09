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Цири, Ламберт, Леший и Лютик на первых кадрах второго сезона «Ведьмака»

В ходе первого в своём роде онлайн-фестиваля WitcherCon собравшиеся поговорить о сериале актёры и шоураннер экранизации Лорен Шмидт Хиссрич стараются не только болтать, но и делиться кое-какой полезной информацией о «Ведьмаке». Первыми её крупицами стали официальные кадры продолжения, на которых красуются лапа Лешего, Цири (Фрейя Аллан) и Ламберт (Пол Бульон), а также рокер Лютик (Джои Бэти).

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»

Условного главного героя Геральта из Ривии решили пока без надобности не светить, но всё впереди — у WitcherCon в закромах ещё много важных анонсов.

Теги
ГалереяВедьмакNetflix
Комментарии (4)

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