Генри Кавилл показал свежий тизер «Ведьмака» — с Геральтом

Продемонстрированный на прошлой неделе тизер второго сезона «Ведьмака» показал кого угодно, кроме ведьмака. Но на помощь спешит исполнитель главной роли Генри Кавилл — в своём инстаграме актёр опубликовал второй тизер многосерийного фэнтези, посвящённый Геральту.

Свежее видео не отличается от своего предшественника хронометражем, зато отличается наполнением — тизер состоит из новых кадров и анонсирует события, которые ожидают во втором сезоне Геральта из Ривии. Разгадать все загадки этой видеошарады зрители смогут в конце года с выходом на экраны продолжения истории.