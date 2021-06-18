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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Генри Кавилл показал свежий тизер «Ведьмака» — с Геральтом

Продемонстрированный на прошлой неделе тизер второго сезона «Ведьмака» показал кого угодно, кроме ведьмака. Но на помощь спешит исполнитель главной роли Генри Кавилл — в своём инстаграме актёр опубликовал второй тизер многосерийного фэнтези, посвящённый Геральту.

Свежее видео не отличается от своего предшественника хронометражем, зато отличается наполнением — тизер состоит из новых кадров и анонсирует события, которые ожидают во втором сезоне Геральта из Ривии. Разгадать все загадки этой видеошарады зрители смогут в конце года с выходом на экраны продолжения истории.

Теги
ВидеоВедьмакNetflixГенри Кавилл
Комментарии (4)

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