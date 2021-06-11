Цири в лесу — вышел тизер второго сезона «Ведьмака»

В рамках виртуального конвента Geeked Week стриминговый сервис Netflix расщедрился на коротенький тизер второго сезона «Ведьмака», посвящённый будущему Цириллы (Фрейя Аллан). Описание и предыдущие промо-материалы второго сезона обещают в числе прочего показать тренировочные будни Цири в Каэр Морхене под присмотром Геральта (Генри Кавилл).

Съёмки, продолжения, не раз прерывавшиеся из-за эпидемии коронавируса, завершились в конце марта. Когда подойдёт к концу постпроизводственный процесс, пока не сообщают, но предполагается, что второй сезон тёмного фэнтези таки успеет выйти к концу года.