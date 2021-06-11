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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Сумерки богов» Зака Снайдера обзавелись актёрами озвучивания

В рамках виртуального фестиваля Geeked Week анонсирован ещё один совместный проект Netflix и Зака Снайдера. Постановщик «Лиги справедливости» в качестве сценариста готовит для стримингового сервиса вдохновлённое скандинавской мифологией многосерийное анимационное фэнтези «Сумерки богов», и уже известен основной актёрский состав озвучивания.

Промо-арт сериала «Сумерки богов»

Основных персонажей саги озвучат Джон Ноубл (Один), Патерсон Джозеф (Локи), Кори Столл (Храфнкель), Джейми Чон (Хель), Джейми Клейтон (вёльва), Кристфр Хивью (Анвари), Лорен Коэн (Инге), Петер Стормаре (Ульфр), Пилу Асбек (Тор), Рахул Коли (Эгиль), Стюарт Мартин (Лейф) и Сильвия Хукс (Сигрид).

Синопсисом проект пока не обзавёлся, зато известно, что режиссировать его будет Джей Олива («Юная Лига справедливости», «Бэтмен: Дурная кровь»), художник-раскадровщик «Лиги» Снайдера; последний также числится продюсером анимационного сериала.

Теги
Сумерки боговNetflixЗак Снайдер
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