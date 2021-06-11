Сериал «Тресе: защитница города» вышел на Netflix с русскими субтитрами

Netflix выпустил анимационный сериал «Тресе: защитница города» (Trese). В сериале шесть эпизодов, которые вышли на стриминговом сервисе и с субтитрами на русском языке.

«Тресе: защитница города» — экранизация филиппинского комикса ужасов за авторством Буджетта Тана и Каджо Балдиссимо. Над проектом работала студия BASE Entertainment. Кинокомпания BASE базируется в Джакарте и Сингапуре. На сайте студии «Тресе» называют анимационным сериалом, но на Netflix проект также попадает в категорию аниме-сериалов.

Официальный синопсис сериала от Netflix: