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Первоисточник: www.netflix.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Тресе: защитница города» вышел на Netflix с русскими субтитрами

Netflix выпустил анимационный сериал «Тресе: защитница города» (Trese). В сериале шесть эпизодов, которые вышли на стриминговом сервисе и с субтитрами на русском языке.

«Тресе: защитница города» — экранизация филиппинского комикса ужасов за авторством Буджетта Тана и Каджо Балдиссимо. Над проектом работала студия BASE Entertainment. Кинокомпания BASE базируется в Джакарте и Сингапуре. На сайте студии «Тресе» называют анимационным сериалом, но на Netflix проект также попадает в категорию аниме-сериалов.

Официальный синопсис сериала от Netflix:

Криминальный мир Манилы заполоняют тёмные сверхъестественные силы. Александре Тресе предстоит спасти город от надвигающейся катастрофы.

Цитата из пресс-релиза
Теги
Тресе: защитница города (Trese)
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