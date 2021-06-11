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Первоисточник: Касимова Прямая ссылка на новость:

IMDb исправил позорный рейтинг «Анны Болейн» — негативные оценки были удалены

«Анна Болейн», вышедшая на прошлой неделе, успела наделать шуму ещё задолго до премьеры, но отнюдь не такого, на который рассчитывали создатели. Зрителей так покоробила чернокожая королева Англии со всеми отсюда вытекающими, что сериал получил абсолютно заслуженные 1,2 балла рейтинга на IMDb — разумеется, по 10-балльной шкале.

Само собой, что оставлять это так было нельзя — толерантность, прогрессивность, инклюзивность… сами понимаете. В итоге рейтинг сериала загадочным образом вырос — аж до 6,9, — без каких-либо объяснений со стороны сайта. Злые языки пишут, что IMDb просто-напросто обнулил все минимальные оценки (никогда такого не было, и вот опять). Разбивку при этом исправить не потрудились — как видно, количество выставленных проекту единиц по-прежнему составляет 91,6% от всех оценок.

Теги
Анна Болейн
 
Жучка-Призрак
Лучший комментарий
+25

В итоге рейтинг сериала загадочным образом вырос — аж до 6,9, — без каких-либо объяснений со стороны сайта.

"Анк-Морпорк, наигравшись со множеством различных форм управления, остановился на форме демократии, известной как «Один человек, Один голос». Тем самым Человеком был патриций; ему же принадлежал единственный Голоc"

(c) Т. Пратчетт
Комментарии (9)

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