Знакомьтесь с мистером Нимбусом в отрывке пятого сезона «Рика и Морти»

Свежий эпизод «Рика и Морти» уже на пороге, и кабельный канал Adult Swim решил, что неплохо бы до премьеры пятого сезона выпустить отрывок из грядущей серии. Зрители подобную инициативу могут только поприветствовать, пусть этот фрагмент они уже и видели прошлым летом, правда, в далёком от завершения черновом варианте.

Открывающая сцена первого эпизода продолжения рассказывает о чудесном спасении главных героев благодаря силе любви и знакомстве Морти с заклятым врагом его деда мистером Нимбусом во всей его океанической красе.

Премьера пятого сезона анимационной чёрной комедии Дэна Хармона и Джастина Ройланда состоится послезавтра, 20 июня.