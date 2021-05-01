Киберпанк и бои с кайдзю в свежем трейлере пятого сезона «Рика и Морти»

Кабельный канал Adult Swim решил скрасить зрителям долгое ожидание и опубликовал свежий трейлер пятого сезона «Рика и Морти», который стартует 20 июня. Судя по насыщенному видеоряду, приключения знаменитых родственников и не думают сбавлять градус сумасшествия.

Многосерийное анимационное детище Дэна Хармона и Джастина Ройланда, пользующееся безоговорочным успехом у аудитории, продолжит втягивать семейство Смитов во главе с гениальным изобретателем Риком Санчезом в безумные путешествия сквозь пространство и время. И, судя по всему, к ним в этом сезоне присоединится давнишняя школьная любовь Морти Джессика.