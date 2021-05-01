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«Соколиный глаз» — новый костюм героя и первый взгляд на глухую супергероиню Эхо (фото)

После двух, прямо скажем, не слишком удачных марвеловских творений для Disney+ все взгляды устремились на оставшиеся сериалы MCU, «Локи» и «Соколиный глаз». По понятным причинам все надежды сейчас возлагаются на первый из них, в то время как сольник Клинта Бартона (Джереми Реннер) пока держится в тени. И лишь время от времени всплывают фото со съёмочной площадки, подтверждающие, что работа над ним таки ведётся. На этот раз в объектив попал сам герой в совершенно новом прикиде вместе с супергероиней Эхо в исполнении Алаквы Кокс, с которой нам ещё только предстоит познакомиться:

Промо-арт сериала «Соколиный глаз»

Однако хоть зрители своё мнение о новом персонаже ещё не сложили, руководство студии уже всё решило — глухая супергероиня из коренных американцев уже получила собственный многосерийный спин-офф. Помимо удачного комбо из своего происхождения и физического недуга девушка по имени Майя Лопес (Эхо) обладает способностью идеально копировать чужие движения, что делает её грозным бойцом.

В сериале от Джонатана Игла («Безумцы», «Мастера секса») также снимаются Хейли Стайнфелд (Кейт Бишоп), Флоренс Пью (Чёрная вдова), Вера Фармига (Элеонор Бишоп), Тони Далтон (Мечник), Фра Фи (злодей Клоуна) и Зак Маккларнон (Вилли «Бешеный Конь» Линкольн).

Дата выхода «Соколиного глаза» пока не объявлена.

Теги
ГалереяСоколиный глаз
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