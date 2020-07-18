 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Марго Робби возглавит новых «Пиратов Карибского моря» от сценаристки «Хищных птиц» Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова «Re:Zero 2» — дата выхода, трейлер и сэйю второго сезона одного из лучших «попаданческих» сериалов Sony перенесла презентацию PS5 из-за беспорядков, захлестнувших США Неделя аниме на КГ — главные новости 11–17 мая
СЕРИАЛЫ
249
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Соколиный глаз» получил женщин-режиссёров и лишился Хейли Стайнфелд

В марте многосерийный боевик Marvel Studios «Соколиный глаз» с Джереми Реннером обзавёлся сценаристами, а теперь подыскал себе и режиссёров. Несколько эпизодов первого сезона снимут Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд. Их творческий дуэт известен под псевдонимом Берт и Берти («Шучу», «Великая»). Пару других эпизодов срежиссирует Риз Томас.

К слову, Дерек Корнелл с портала DisInsider, чья информация с завидной частотой подтверждается, дал понять, что ранее претендовавшая на роль Кейт Бишоп Хейли Стайнфелд, уже давно не вариант — «наследницу» Соколиного глаза будет играть другая актриса. С главной женской ролью проект пока не определился.

Сценарием супергеройского экшена о тренировках юной лучницы под присмотром матёрого Клинта Бартона (Реннер) занимаются Кэти Мэтьюсон и Тэннер Бин — коллеги по спортивной драме «Подача». Проект возглавляет шоураннер и сценарист Джонатан Игла («Безумцы»). Когда начнутся съёмки «Соколиного глаза», пока не сообщается.

+ Обсудить
Темы
 
Соколиный глаз
 17 июляОфициально: августовская премьера «Сокола и Зимнего солдата» переносится 5 июляСериалы Marvel «Сокол и Зимний солдат» и «Локи» вернутся к съёмкам в августе 4 июляТесса Томпсон надеется, что киновселенную Marvel заполонят нетрадиционные супергерои
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино В киновселенной Marvel появится супергероиня-трансгендер
 
Только сериалы Disney+ напрямую связаны с киновселенной Marvel
 
Disney не пожалеет денег для супергеройских сериалов Marvel

Тоже интересно

 
Кино Осенью внесут законопроект о телевизионных квотах на американские блокбастеры
 
Аниме Студия ufotable поблагодарила зрителей всего мира за просмотр сериала «Истребитель демонов»
 
Студия Disney скушала 20th Century Fox за $ 66 млрд
 
Кино «Унесённых ветром» сдуло с HBO Max за несоответствие реалиям
 
Кино «Матрице» сестёр Вачовски не обойтись без Майкла Б. Джордана
 
Кино Совфед выступает против «Братства» Павла Лунгина
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Kingdom Hearts III, часть 2
 
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в июле

19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
20 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 416: «Бессмертная гвардия» и «Грейхаунд»
 
30Ноль кадров в секунду – 325: По нормам инклюзивности
 
10ЕВА
 
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 101: Ubisoft Forward
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru