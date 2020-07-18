«Соколиный глаз» получил женщин-режиссёров и лишился Хейли Стайнфелд

В марте многосерийный боевик Marvel Studios «Соколиный глаз» с Джереми Реннером обзавёлся сценаристами, а теперь подыскал себе и режиссёров. Несколько эпизодов первого сезона снимут Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд. Их творческий дуэт известен под псевдонимом Берт и Берти («Шучу», «Великая»). Пару других эпизодов срежиссирует Риз Томас.

К слову, Дерек Корнелл с портала DisInsider, чья информация с завидной частотой подтверждается, дал понять, что ранее претендовавшая на роль Кейт Бишоп Хейли Стайнфелд, уже давно не вариант — «наследницу» Соколиного глаза будет играть другая актриса. С главной женской ролью проект пока не определился.

Сценарием супергеройского экшена о тренировках юной лучницы под присмотром матёрого Клинта Бартона (Реннер) занимаются Кэти Мэтьюсон и Тэннер Бин — коллеги по спортивной драме «Подача». Проект возглавляет шоураннер и сценарист Джонатан Игла («Безумцы»). Когда начнутся съёмки «Соколиного глаза», пока не сообщается.