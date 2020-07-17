Официально: августовская премьера «Сокола и Зимнего солдата» переносится

Если у каких-нибудь махровых оптимистов ещё оставались призрачные надежды на августовский релиз «Сокола и Зимнего солдата», то сейчас они окончательно развеются. В опубликованном сегодня официальном списке премьер видеосервиса Disney+ на август вышеуказанный проект Marvel Studios отсутствует.

Причина переноса более чем очевидна. Пандемия COVID-19 прервала мартовские съёмки сериала в Чехии, и проект до сих пор не вернулся в производство. В начале месяца портал The Hollywood Reporter докладывал, что съёмки возобновятся, скорее всего, в следующем месяце.

Новой даты премьеры у сериала с Себастианом Стэном и Энтони Маки пока нет, но велика вероятность, что приключенческий боевик о похождениях Баки Барнса и Сэма Уилсона зрители увидят к концу года. Всё будет зависеть от того, как скоро проект вернётся на производственные рельсы.