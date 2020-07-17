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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Криминальный триллер «Тернистый путь» с Розарио Доусон закрыт на первом сезоне

Кабельный канал USA Network отказался продлевать «Тернистый путь» на второй сезон. Криминальный триллер с Розарио Доусон в главной роли официально закрыт. Слабым утешением для поклонников послужит тот факт, что у первого сезона законченная история и он не обрывает повествование на середине. Авторы задумывали проект как антологию; теперь ей волею телевещателя суждено состоять всего из одного тома.

Критики и зрители отзывались о сериале положительно, но на рейтингах это не сказалось — каждый эпизод в среднем собирал всего 434 тыс. просмотров.

Экранизация одноимённого романа Росса Томаса рассказывает о талантливой сыщице Аллегре Дилл (Доусон) из штата Вашингтон. Когда её младшая сестра — детектив из отдела убийств — погибает от подложенной в автомобиль бомбы, Аллегра возвращается на родину в Техас. Поиски убийцы оборачиваются опасными копаниями в прошлом, о котором главная героиня надеялась никогда не вспоминать.

Сценарием занимался Энди Гринвальд («Легион»); он же числился исполнительным продюсером проекта совместно с Доусон, Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот») и Чадом Хэмилтоном. Производство курировали Universal Cable Productions, Paramount Television, Esmail Corp и Anonymous Content.

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Тернистый путь
 14 маяUSA Network закрыл сериалы «Тредстоун» и «Судная ночь» 1 маяДрама про чирлидерш «Как ты смеешь» осталась без второго сезона
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