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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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USA Network закрыл сериалы «Тредстоун» и «Судная ночь»

Кабельный канал USA Network одним махом разделался с двумя своими сериалами — закрыл на первом сезоне экшен «Тредстоун» и на втором сезоне попрощался с хоррор-триллером «Судная ночь». Оба проекта основаны на известных кинофранчайзах студии Universal: серии фильмов об агенте Джейсоне Борне и одноимённой киносерии ужастиков Blumhouse.

Причина закрытия в том, что у обоих сериалов довольно крупный производственный бюджет, а вот зрительские рейтинги канал не порадовали — слишком уж скромные для таких дорогостоящих проектов. Вдобавок у USA Network наметилась смена политики, и в рамках новой стратегии предпочтение будет отдаваться неигровым сериалам и документалистике.

«Тредстоун» по сценарию Тима Кринга рассказывал о сверхсекретном проекте ЦРУ по выращиванию ходячих машин для убийства, а «Судная ночь» Джеймса Демонако расширяла вселенную кинофранчайза об узаконенной на 12 часов в году жестокости.

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Тредстоун Судная ночь
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