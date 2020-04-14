Второй сезон «Грязного Джона» с Амандой Пит и Кристианом Слейтером получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network опубликовал тизер второго сезона «Грязного Джона», сообщающий дату выхода свежей главы телеантологии, где главные роли достались Аманде Пит и Кристиану Слейтеру. Проект вернётся на малые экраны 2 июня.

Второй сезон «Грязного Джона» с подзаголовком «История Бетти Бродерик» основан на реальной истории о верной супруге и матери Бетти Бродерик (Пит), которая теряет контроль над собой, когда после долгих лет брака её муж-юрист Дэн (Слейтер) нанимает в помощницы молодую красавицу Линду.

Сценарий написала Александра Каннингэм, которая также выступает исполнительным продюсером сериала наравне с Джессикой Роадс («Острые предметы») и сыгравшей в первом сезоне Конни Бриттон.