Второй сезон «Грязного Джона» с Амандой Пит и Кристианом Слейтером получил дату выхода

Кабельный канал USA Network опубликовал тизер второго сезона «Грязного Джона», сообщающий дату выхода свежей главы телеантологии, где главные роли достались Аманде Пит и Кристиану Слейтеру. Проект вернётся на малые экраны 2 июня.
Второй сезон «Грязного Джона» с подзаголовком «История Бетти Бродерик» основан на реальной истории о верной супруге и матери Бетти Бродерик (Пит), которая теряет контроль над собой, когда после долгих лет брака её муж-юрист Дэн (Слейтер) нанимает в помощницы молодую красавицу Линду.
Сценарий написала Александра Каннингэм, которая также выступает исполнительным продюсером сериала наравне с Джессикой Роадс («Острые предметы») и сыгравшей в первом сезоне Конни Бриттон.