Наёмник Рэй и его увлекательные будни в трейлере финального сезона «Решалы»

Кабельный канал FX опубликовал трейлер третьего — заключительного — сезона австралийской криминальной драмеди «Решала». Показ последних эпизодов сериала, исключительно высоко оценённого критиками и зрителями (95% от первых и 98% от вторых на «Томатах»), начнётся на кабельном канале FX 25 мая. Премьера будет двухсерийной.

Рэй Шусмит (Скотт Райан) — отец, бывший муж, бойфренд и лучший друг. Не так-то просто управляться со всеми этими социальными ролями в современном мире, особенно если ты наёмник. Третий сезон несёт в жизнь главного героя большие перемены. С некоторых пор на попечении у Рэя пожилой отец, а дочь уже совсем взрослая и заводит бойфренда. Ну и на работе тоже не всё гладко.

Райан не только исполнитель главной роли, но и создатель, сценарист и исполнительный продюсер сериала. В остальных ролях задействованы Дэймон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сатчуэлл, Джексон Тозер, Николас Кассим и другие.

Свежий постер прилагается: