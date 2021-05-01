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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Наёмник Рэй и его увлекательные будни в трейлере финального сезона «Решалы»

Кабельный канал FX опубликовал трейлер третьего — заключительного — сезона австралийской криминальной драмеди «Решала». Показ последних эпизодов сериала, исключительно высоко оценённого критиками и зрителями (95% от первых и 98% от вторых на «Томатах»), начнётся на кабельном канале FX 25 мая. Премьера будет двухсерийной.

Рэй Шусмит (Скотт Райан) — отец, бывший муж, бойфренд и лучший друг. Не так-то просто управляться со всеми этими социальными ролями в современном мире, особенно если ты наёмник. Третий сезон несёт в жизнь главного героя большие перемены. С некоторых пор на попечении у Рэя пожилой отец, а дочь уже совсем взрослая и заводит бойфренда. Ну и на работе тоже не всё гладко.

Райан не только исполнитель главной роли, но и создатель, сценарист и исполнительный продюсер сериала. В остальных ролях задействованы Дэймон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сатчуэлл, Джексон Тозер, Николас Кассим и другие.

Свежий постер прилагается:

Постеры сериала «Решала»
Теги
ВидеоРешала
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