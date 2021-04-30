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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Джонни Депп, подвинься! Тайка Вайтити сыграет сумасшедшего пирата в новом сериале HBO

Предстоящий комедийно-пиратский сериал HBO «Наш флаг означает смерть» (Our Flag Means Death) от режиссёра и продюсера Тайки Вайтити (капитана Тайки Вайтити!) только что стал на порядок более ожидаемым. Стало известно, что постановщик «Тора 4» не только наследит за кадром, но и исполнит главную роль — да ещё какую! Знакомьтесь, пират Чёрная Борода — легенда, любовник, боец, тактический гений, поэтическая душа и, вероятнее всего, безумец.

Именно так описывает главного героя истории шоураннер сериала Дэвид Дженкинс («Земляне»), отмечая, что никто не справился бы со столь многогранной ролью сумасшедшего лучше Вайтити:

Только один человек мог сыграть эту роль, и это великий Тайка Вайтити. Мы невероятно взволнованны, что он решил надеть бороду.

В основу ляжет вольная интерпретация истории Стида Боннета, избалованного аристократа, оставившего свою привилегированную жизнь ради пиратства. И пока это всё, что известно о сюжете.

Вайтити по-прежнему режиссирует пилотный эпизод, а также выступает исполнительным продюсером сериала вместе с Дженкинсом, Гарретом Башем и Дэном Халстедом.

Теги
КастингНаш флаг означает смерть
Комментарии (1)

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