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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Наркодрама «Снегопад» продлена на пятый сезон

Кабельный канал FX не стал дожидаться завершения четвёртого сезона криминальной драмы «Снегопад» и продлил её на пятый. Да и к чему проволочки, если сериал продолжает наращивать аудиторию? Общее количество зрителей четвёртого сезона на 41% выше, чем аудитория третьего.

Криминальная драма рассказывает о Лос-Анджелесе середины 80-х, когда жизнь мегаполиса навсегда изменила кокаиновая лихорадка. Городская полиция пытается сдерживать разрушительную наркоэпидемию, но задача практически невыполнима. Обогащающийся на чужой зависимости глава наркодилеров Фрэнклин Сэйнт (Демсон Идрис) постепенно осознаёт, сколько вреда наносит его бизнес людям и городу, который он любит.

В сериале также снимаются Картер Хадсон, Серхио Перис-Менчета, Эмили Риос и другие. Шоураннерами по-прежнему значатся Эрик Амадио и Дэйв Андрон («Правосудие»). Производственный процесс курирует FX Productions.

Теги
Снегопад
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