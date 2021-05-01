Супергероиня крупным планом на промо-арте телекомикса «Наоми» Авы Дюверней

Телеканал The CW опубликовал первый официальный промо-арт супергеройского сериала Авы Дюверней «Наоми» — очередного многосерийного проекта по вселенной DC. Изображение с Каси Волфолл в образе главной героини копирует обложку первого выпуска одноимённого комикса-первоисточника.

Телекомикс расскажет о невероятном путешествии студентки Наоми из её крохотного городка на северо-востоке США в высоты мультивселенной. После потрясшего её малую родину сверхъестественного происшествия девушка пытается выяснить причины случившегося, и то, что ей удаётся узнать, перевернёт все представления человечества о супергероях.

Дюверней и Джилл Бланкеншип («Стрела») отвечают за сценарий, а также значатся в команде исполнительных продюсеров сериала. За производство отвечает Warner Bros. TV.