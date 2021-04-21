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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Райан Мёрфи показывает страшную находку с побережья в 10 сезоне «Американской истории ужасов»

Создатель знаменитой хоррор-антологии «Американская история ужасов» Райан Мёрфи опубликовал в своём инстаграме свежий пугающий арт, посвящённый 10 сезону популярного телесборника. Это не официальное промо, а фанарт, который, однако, очень приглянулся Мёрфи. Мокрый песок, в который зарыт беззубый череп, отсылает к месту действия свежей телеглавы — прибрежному городку.

Промо-арт сериала «Американская история ужасов»

В марте шоураннер раскрыл подзаголовок 10 сезона — «Двойной сеанс» (Double Feature). Пояснять его Мёрфи не стал, и некоторые поклонники предположили, что в рамках сезона мы получим сразу две истории. В основном актёрском составе значатся Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Анджелика Росс, Финн Уиттрок и Адина Портер.

Дата возвращения сериала на кабельный канал FX пока не называется.

Теги
Американская история ужасов
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