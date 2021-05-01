 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen Крис Рок очень недоволен тем, что оказался на финальном постере ужастика «Пила: Спираль» «Паладин издалека» — анонс и тизер аниме о паладине, воспитанном нежитью Monster Hunter Rise прокачали до версии 2.0, а Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin получила новый трейлер Роуз Бирн открывает для себя аэробику в тизере драмеди «Физкультура»
13
СЕРИАЛЫ
1 313
 
Прямая ссылка на новость:

Камала Хан в супергеройском костюме на закадровых фото «Мисс Марвел»

Съёмки многосерийного сольника «Мисс Марвел» для видеосервиса Disney+ продолжаются, и в сети появились свежие тому доказательства — закадровые снимки экшен-сцены с исполнительницей главной роли Иман Веллани в супергеройском костюме. Одеяние выглядит как бюджетный костюм косплеерши.

Промо-арт сериала «Мисс Марвел» Промо-арт сериала «Мисс Марвел» Промо-арт сериала «Мисс Марвел»

Супергеройский сериал Marvel Studios расскажет об американке пакистанского происхождения Камале Хан (Веллани) из религиозной мусульманской семьи, проживающей в Нью-Джерси. Главная суперсила юной Камалы — умение растягивать и деформировать своё тело, что наверняка ей пригодится в её будущих подвигах. Зрителям обещают универсальную историю о семье, взрослении и поиске своего места в жизни.

Сценарной командой руководит шоураннер Биша К. Али («Половое воспитание»). Режиссируют Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной. Дату премьеры пока не сообщают.

Теги
Мисс МарвелDisney+Marvel
Комментарии (13)

Ещё на эту тему

12«Железному сердцу» о духовной наследнице Тони Старка нашли расово правильную сценаристку 35Финал «Сокола и Зимнего солдата» разочаровал критиков 34Marvel готовит четвёртый сольник Капитана Америки

Тоже интересно

8Тестирование Resident Evil Re:Verse открывает главную тайну серии 9Звезда «Игры престолов» лишил Кейли Куоко сериальной девственности 16Люси Лью сыграет обольстительную злодейку в «Шазаме! 2» 1Передовая лицевая анимация в открывающей сцене Life Is Strange: True Colors 40Партизан-супергерой крошит гитлеровцев в трейлере военного экшена «Красный призрак»

Далее на КГ

0
Назад в кино: «Суперполицейский» (Super Fuzz, 1980)
 8
Осторожно, двери закрываются: Дмитрий Глуховский написал сценарий для экранизации Metro 2033
 4
Netflix достаёт ножи — готовится экшен про шестерых ассасинов, убивающих исключительно холодным оружием
 14
Неожиданный дуэт: Меган Фокс и Брюс Уиллис на первых кадрах триллера «Полночь на злаковом поле»
 13
«Соколиный глаз» — новый костюм героя и первый взгляд на глухую супергероиню Эхо (фото)
 1
У Konami уважительная причина не участвовать на E3 2021
 4
Слух: в разработке находится сиквел Alien: Isolation
 4
Макс Тандер возвращается на сторону сил добра в трейлере дополнения Mr. X Nightmare к Streets of Rage 4
 1
«Key и т. д» — анонс аниме-кроссовера по работам студии Key
 2
«Рассвет ведьмы» — анонс фэнтезийного аниме о противостоянии магической школы и противников магии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Везунчик Лиам Нисон — в новом триллере его будет преследовать Моника Беллуччи
 
Игры Microsoft попытается влезть в драку между Steam и EGS
 
Кино «Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет
 
Кино Мортал Комбат - обзор фильма
 
Кино Дэйв Батиста и его матёрая команда против зомби-орды в трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера
 
Кино Крис Рок очень недоволен тем, что оказался на финальном постере ужастика «Пила: Спираль»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в мае

2 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
3 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
4 Вт21:45ЕВА (трансляция)
5 СрНоль кадров в секунду
6 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 460: «Оскар 2021», «Гнев человеческий», «Дальний космос»
 
15Ноль кадров в секунду – 366: И чё?..
 
7ЕВА – 422: Сами себе витюберы
 
 
7Телеовощи – 389: Либидобой
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 459: «Гнев человеческий» и «Рыцари справедливости»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru