Камала Хан в супергеройском костюме на закадровых фото «Мисс Марвел»

Съёмки многосерийного сольника «Мисс Марвел» для видеосервиса Disney+ продолжаются, и в сети появились свежие тому доказательства — закадровые снимки экшен-сцены с исполнительницей главной роли Иман Веллани в супергеройском костюме. Одеяние выглядит как бюджетный костюм косплеерши.

Супергеройский сериал Marvel Studios расскажет об американке пакистанского происхождения Камале Хан (Веллани) из религиозной мусульманской семьи, проживающей в Нью-Джерси. Главная суперсила юной Камалы — умение растягивать и деформировать своё тело, что наверняка ей пригодится в её будущих подвигах. Зрителям обещают универсальную историю о семье, взрослении и поиске своего места в жизни.

Сценарной командой руководит шоураннер Биша К. Али («Половое воспитание»). Режиссируют Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной. Дату премьеры пока не сообщают.