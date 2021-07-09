«Ведьмак» показывает Каэр Морхен и заваливает зрителей другими роликами о создании сериала

Невероятно щедрый на контент онлайн-фестиваль WitcherCon опубликовал целую подборку роликов о создании многосерийной экранизации знаменитой фэнтези-саги. В подборку второго сезона «Ведьмака» попали фичуретки, демонстрирующие кропотливую работу за кулисами сериала.

Тут Аня Чалотра (Йиннифер) и Фрейя Аллан (Уирилла) делятся впечатлениями о своих героинях и их мире:

Тут парни, отвечающие за практические эффекты, связанные с монстрами, показывют свои нескучные будни:

Тут местный оружейник делится подробностями своего ремесла:

Ну а тут зрителям показывают внутреннее убранство школы ведьмаков, именуемой Каэр Морхен: