«Ведьмак» показывает Каэр Морхен и заваливает зрителей другими роликами о создании сериала

Невероятно щедрый на контент онлайн-фестиваль WitcherCon опубликовал целую подборку роликов о создании многосерийной экранизации знаменитой фэнтези-саги. В подборку второго сезона «Ведьмака» попали фичуретки, демонстрирующие кропотливую работу за кулисами сериала.
Тут Аня Чалотра (Йиннифер) и Фрейя Аллан (Уирилла) делятся впечатлениями о своих героинях и их мире:
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Тут парни, отвечающие за практические эффекты, связанные с монстрами, показывют свои нескучные будни:
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Тут местный оружейник делится подробностями своего ремесла:
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Ну а тут зрителям показывают внутреннее убранство школы ведьмаков, именуемой Каэр Морхен:
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