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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мистический триллер «Зло» продлён на третий сезон

Потоковый сервис Paramount+ оформил продление на третий сезон мистическому триллеру «Зло», после первого сезона перебравшемуся с телеканала CBS на цифровую платформу. Второй сезон сериала показал всего три своих эпизода, и их просмотры, очевидно, порадовали видеосервис, утверждающий, что интерес подписчиков к проекту растёт с каждой новой неделей.

В многосерийном триллере психологу Кристен Бушар (Катя Херберс), семинаристу Дэвиду Акосте (Майк Колтер) и специалисту по технологиям Бену Шакиру (Аасиф Мандви) противостоит некая могучая, не до конца понятная сила, эмиссаром которой выступает жуткий Лиланд Таунсенд (Майкл Эмерсон). Второй сезон лишь усиливает и усугубляет это противостояние.

Создателями и шоураннерами сериала выступают супруги Роберт и Мишель Кинг («Хорошая жена»). Производство обеспечивает CBS Studios в сотрудничестве с King Size Productions.

Теги
Зло
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