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Второй сезон «Ведьмака» раскрыл свою дату выхода и названия эпизодов

Подоспела также самая важная и полезная информация о втором сезоне «Ведьмака». На полях WitcherCon объявили точную дату выхода продолжения и заодно обнародовали названия почти всех эпизодов второго сезона. Многосерийное тёмное фэнтези по вселенной книг Анджея Сапковского возвращается на малые экраны 17 декабря.

А опубликованный во время виртуального фестиваля промо-ролик демонстрирует заголовки новых серий — всех, кроме последней:

Официальный постер второго сезона с датой выхода:

Постеры сериала «Ведьмак»
Теги
ВидеоВедьмакNetflix
Комментарии (1)

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13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

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0ЕВА – 431.1: (Не)заурядные финалы
 
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