Второй сезон «Ведьмака» раскрыл свою дату выхода и названия эпизодов

Подоспела также самая важная и полезная информация о втором сезоне «Ведьмака». На полях WitcherCon объявили точную дату выхода продолжения и заодно обнародовали названия почти всех эпизодов второго сезона. Многосерийное тёмное фэнтези по вселенной книг Анджея Сапковского возвращается на малые экраны 17 декабря.

А опубликованный во время виртуального фестиваля промо-ролик демонстрирует заголовки новых серий — всех, кроме последней:

Официальный постер второго сезона с датой выхода: