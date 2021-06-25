«Армия мертвецов» не смогла одолеть «Люцифера» — Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге

Подоспели еженедельные вести со стринговых полей от Nielsen — с 24 по 30 мая не было равных «Люциферу», вернувшемуся со второй половиной пятого сезона. Оно и понятно — Том Эллис в образе падшего ангела мало кого может оставить равнодушным, и публика раз за разом демонстрирует свою преданностью сериалу.
Мистический процедурал оставил не у дел даже «Армию мертвецов» Зака Снайдера, чей результат на вторую неделю после премьеры оказался куда лучше, чем можно было ожидать.
К слову, диснеевская «Круэлла» в десятку не попала, уютно расположившись на 19 месте с 280 млн минут просмотров, а полный Топ-10 выглядит так.
- №Фильм/СериалСервисЭпизодовмлн минут
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