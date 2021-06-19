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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Хуже «Чудо-женщины: 1984» и «Поездки в Америку 2» — «Армия мертвецов» стартовала без рекорда

Как и ожидалось, «Армия мертвецов» продемонстрировала уверенный старт на Netflix, обойдя всех конкурентов и возглавив рейтинг Nielsen — но только на неделе с 17 по 23 мая. Этим достижения зомби-экшена Зака Снайдера ограничились — рекорд «Чудо-женщины: 1984» устоял более чем уверенно (2,25 млрд минут), далеко впереди осталась также диснеевская «Душа» (1,67 млрд минут) и даже «Поездка в Америку 2» (1,413 млрд минут).

Если интереса ради перевести всё это в людей, предположив, что все всё досмотрели до конца, то получаем 6,2 млн человек у «Армии мертвецов» против 14,9 млн «Чудо-женщины 2», 15,8 млн «Души» и 12,8 млн сиквела «Поездки в Америку».

Netflix, как мы помним, отрапортовал о новом рекорде, где фигурировала цифра в 72 млн подписчиков и, по прогнозам, звание самого популярного фильма сервиса за первые четыре недели.

Теги
Армия мертвецов
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