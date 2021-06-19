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«Том и Джерри» возвращаются — HBO Max показал трейлер сериала о героях нашего детства

В общем, полнометражным фильмом о знаменитых хвостато-пушистых противниках дело не ограничится. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер анимационного сериала «Том и Джерри в Нью-Йорке». Название в расшифровке не нуждается — главные герои, видимо, надолго осели в мегаполисе. Премьера комедийного мультсериала состоится 1 июля.

Культовый дуэт, прочно обосновавшийся в фешенебельном отеле, продолжит свои приключения в большом городе. К слову, титульными персонажами сюжет не ограничится — в повествование среди прочих вернутся известные по классическому мультсериалу бульдог Спайк и кот Бутч.

Теги
ВидеоТом и Джерри в Нью-ЙоркеHBO Max
Комментарии (6)

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