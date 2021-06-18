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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Завершились съёмки второго сезона комедии «Год культуры» с Фёдором Бондарчуком

На днях в Москве подошли к концу съёмки второго сезона многосерийной «исправительно-трудовой» комедии «Год культуры» с Фёдором Бондарчуком в роли нерадивого столичного чиновника Сычёва. В сети появились первые кадры из продолжения. Сериал вернётся на экраны в следующем году.

В продолжении истории обещанное повышение Виктора Сычёва откладывается, и ему приходится вернуться в Верхнеямск. Поводом для возвращения станет проведение Первого международного литературного форума. И вот Сычёв снова в глубокой провинции, где за время его отсутствия многое изменилось.

Кадры из сериала «Год культуры» Кадры из сериала «Год культуры» Кадры из сериала «Год культуры»

В основной актёрский состав сериала входят Мария Ахметзянова, Риналь Мухаметов, Александр Лыков, Ольга Медынич, Александр Обласов, Александр Яценко, Валерия Шкирандо, Иван Мартынов и Мария Карпова. Бондаручк также числится продюсером сериала вместе с Вячеславом Дусмухаметовым, Семёном Слепаковым, Артуром Джанибекяном и Дмитрием Табарчуком. За производство отвечают Comedy Club Production и Art Pictures Vision.

Теги
Год культуры
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