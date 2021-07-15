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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёром экранизации сериала «Лютер» стал постановщик пятого сезона

Полнометражная экранизация сериала «Лютер» настолько близка, что уже сейчас можно слегка почувствовать будущие страдания титульного персонажа в исполнении Идриса Эльбы. Сегодня издание Collider сообщает, что проект определился с главным постановщиком фильма. Скорее всего, нет ничего удивительного в том, что режиссёром картины сделали Джейми Пейна — творца, снявшего пятый сезона сериала.

Также стало известно, что в производстве ленты замешан сервис Netflix, что означает премьеру сразу на стриминге.

«Лютер» шёл на канале BBC на протяжении пяти сезонов; главный герой — детектив лондонского угрозыска Джон Лютер — человек блестящего ума и очень сложной судьбы.

Сценарий экранизации написал создатель сериала Нил Кросс.

Съёмки могут начать уже этой осенью.

Теги
ЛютерИдрис ЭльбаNetflix
Комментарии (2)

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