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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

У третьего сезона «Реальных упырей» появилась дата выхода

Кабельный канал FX сообщил поклонникам многосерийной комедии «Реальные упыри» официальную дату выхода третьего сезона — полюбившийся критикам и зрителям сериал вернётся на домашние экраны 2 сентября.

В третьем сезоне мокьюментари по одноимённому фильму Тайки Вайтити и Джемейна Клемента кровопийцам Нандору, Ласло и Наде предстоит решить, что им делать с новоиспечённым охотником на вампиров Гильермо. Но и помимо этого у проживающих под одной крышей упырей будет полным-полно забот от экзистенциального кризиса до разборок с бывшими.

В сериале снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и другие. Вайтити и Клемент выступают исполнительными продюсерами проекта.

Теги
Реальные упыри
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