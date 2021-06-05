«Спецагент Арчер» покажет свой 12 сезон этим летом

Официальный твиттер FX Networks уведомил поклонников анимационного ветерана «Спецагент Арчер» о дате выхода 12 сезона. Первый и второй эпизоды восьмисерийного продолжения шпионской комедии выйдут на кабельном канале FXX 25 августа.

В новом сезоне Стерлингу Арчеру и его команде предстоит столкнуться с новой угрозой в лице шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Смогут ли Арчер и компания составить достойную конкуренцию безжалостным стервятникам МРУ или окажутся в числе их многочисленных жертв?

Создателем мультсериала выступает Адам Рид, который также числится его исполнительным продюсером наряду с Мэттом Томпсоном и Кейси Уиллисом. За производство отвечает FX Productions.