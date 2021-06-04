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Десятый сезон «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи наконец-то обзавёлся датой выхода

Поклонники знаменитой хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов» наконец-то могут вздохнуть с облегчением — кабельный канал FX дозрел-таки до объявления точной даты выхода свежей многосерийной главы. Премьера десятого сезона ужастика состоится 25 августа.

В начале весны Мёрфи объявил подзаголовок нового сезона — «Двойной сеанс» (Double Feature). Правда, расшифровывать название не стал, предоставив зрителям возможность интерпретировать его как им заблагорассудится. Поклонники предположили, что грядущий сезон объединит в себе два сюжета.

В актёрский состав свежей телеглавы вошли Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Анджелика Росс, Финн Уиттрок и Адина Портер. Создателями и исполнительными продюсерами проекта значатся Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак

Теги
Американская история ужасов
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