Невероятно, но факт: «Игрек: Последний мужчина» получил дату выхода

В это сложно поверить, но адский долгострой под названием «Игрек: Последний мужчина» обзавёлся-таки официальной датой выхода. Страдавший от всех возможных производственных трудностей проект уже достаточно оформился для того, чтобы называться полноценным сериалом и получить премьерный слот. Первую серию зрители увидят на кабельном канале FX 13 сентября.

Постапокалиптическая драма рассказывает о Йорике Брауне (Бен Шнетцер) и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на планете. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и отныне Земля живёт в суровых условиях нового матриархата.

В сериале также снимаются Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и Эллиот Флетчер. Шоураннер — Элиза Кларк («Убийство»); она же числится главным сценаристом и исполнительным продюсером наравне с режиссёром пилота Мелиной Матсукас, Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном.